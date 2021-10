Legge bilancio: M5S, subito fondo contro caro-bollette da almeno 2 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 ott - 'E' prioritario stanziare subito nuove risorse per continuare ad alleviare le conseguenze dei rincari delle bollette di elettricita' e gas. Il Movimento 5 Stelle ha acceso per primo i riflettori sull'impennata dei prezzi dell'energia elettrica e del gas sollecitando il Governo a intervenire nell'immediato per limitarne gli effetti ai danni delle fasce piu' vulnerabili della popolazione. Abbiamo anche messo a punto una serie di proposte per il medio periodo confluite nella mozione che la maggioranza ha fatto propria approvandola alla Camera'. Lo affermano in una nota i deputati Davide Crippa, capogruppo M5S alla Camera, e Luca Sut, capogruppo in commissione Attivita' produttive. 'Avevamo subito avvertito il Governo - aggiungono - sulla necessita' di stanziare altri fondi dopo i primi interventi per contrastare una situazione difficile soprattutto per le fasce vulnerabili e i soggetti maggiormente esposti al rischio di 'poverta' energetica'. Ora dobbiamo mettere sul piatto un fondo con almeno altri 2 miliardi di euro, partendo subito con la legge di Bilancio 2022'.

