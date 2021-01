Legge bilancio: Invitalia, "Resto al Sud" amplia platea ed efficacia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 gen - Le agevolazioni coprono il 100% delle spese di start up o sviluppo d'impresa, con un finanziamento massimo che puo' arrivare fino a 200.000 euro nel caso di societa' composte da quattro soci. I risultati raggiunti dalla misura a tre anni dal lancio della misura sono: 18.130 domande di agevolazioni ricevute (e 18.516 in fase avanzata di compilazione sulla piattaforma informatica di Invitalia), con un trend crescente negli ultimi mesi e in particolare a dicembre 2020, quando e' stato registrato il record assoluto di progetti presentati (1.059), che in tutto il 2020 sono stati 7.605; 590 milioni di agevolazioni richieste; 7.035 progetti di startup o di sviluppo d'impresa approvati, per 481 milioni di investimenti attivati e una ricaduta lavorativa pari a 26.600 nuovi occupati; 41% di imprese beneficiarie a titolarita' femminile; 8.410 euro di contributo medio per ciascun nuovo occupato; 15.500 nuovi imprenditori, con conseguente allargamento della base imprenditoriale delle regioni meridionali; 208 milioni di prestiti gia' concessi alle imprese dalle banche partner dell'intervento; 257 milioni di erogazioni gia' effettuate, ricorda Invitalia.

"Resto al Sud", con una dotazione di oltre 1,2 miliardi, e' operativo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria).

