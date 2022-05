Legge bilancio: Giorgetti, alla prossima si rischia assalto a diligenza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Parma, 30 mag - 'Non oso immaginare come sara' la prossima sessione di bilancio. Gli ultimi sei mesi di legislatura le Camere non possono essere sciolte; il voto di fiducia e' come la pistola ad acqua il 15 agosto. Negli ultimi 20 anni, la Legge di bilancio e' sempre stata votata con il voto di fiducia quindi quest'anno la Legge di bilancio sara' assai problematica da portare fuori senza eccedere all'assalto alla diligenza. Non so se il povero collega Franco (ministro dell'Economia, ndr) sara' su questa carrozza da Far west e gli arriveranno da tutte le parti... Ma il tema di come poter fuori una Legge di bilancio dignitosa in una fase politica di questo tipo si pone, soprattutto in una situazione come questa'. Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all'assemblea annuale dell'Unione parmense degli industriali. 'Non mi risulta che Draghi punti ad anticiparla prima dell'estate. Ne ho sentito parlare, e' un'ipotesi. Ci sono delle scadenze di legge che non possono essere bypassate. Una cosa del genere la fece Tremonti all'epoca dello spread impazzito su richiesta dell'Europa', ha continuato Giorgetti, invitando a 'stare molto attenti a come ci si comporta, a non esagerare per i mercati'.

