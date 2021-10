Legge bilancio: da Mite proposta proroga ecobonus, sconto fattura e cessione credito

Ministero chiede anche rinnovo bonus-mobili (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 ott - Proroga dell'ecobonus al 65% a tutto il 2022, per un saldo netto complessivo di 1,9 miliardi, ipotizzando una riduzione degli investimenti mobilitati inferiore rispetto a quella del 2020 del 15% in favore del Superbonus. E' una delle proposte formulate in bozza dal ministero della Transizione ecologica in vista della Manovra, insieme al bonus-mobili ed elettrodomestici green del 50%. Il ministero guidato da Roberto Cingolani chiede di rinnovare anche lo sconto in fattura e la cessione del credito previsti per ecobonus e Superbonus "al fine di garantire la massima attuazione" di questi due strumenti. "Anche per il 2020 l'ecobonus ha attivato investimenti per oltre 3 miliardi, in linea con gli anni precedenti, proprio grazie a sconto in fattura e cessione del credito che hanno permesso di annullare lo spiazzamento della misura causata dal Superbonus e dall'emergenza sanitaria", si legge nella bozza. Il Superbonus non compare nella bozza, in quanto al vaglio del Mef. Tra le richieste anche 6 milioni per Enea nel 2022 e 2023, "considerando il significativo aumento delle istanze di accesso al Superbonus presentate nel 2021 e stimate in oltre 50.000 all'anno anche per il 2022 e 2023".

bab

(RADIOCOR) 15-10-21 16:51:59 (0486)PA,IMM 5 NNNN