Legge bilancio: da Mite proposta proroga ecobonus, sconto fattura e cessione credito -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 ott - Tra le proposte, anche misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento in ambito Superbonus, affinche' comportino un effettivo risparmio di energia negli usi finali: la norma definisce univocamente le condizioni al contorno per il calcolo della prestazione energetica degli edifici allacciati a teleriscaldamento o teleraffrescamento, prevedendo che il fattore di conversione di energia primaria da considerare sia quello del 19 luglio 2020. Si chiede il rilancio del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, prevedendo una quota di finanziamento a fondo perduto (20%), con risorse stimate in 8 milioni l'anno. Per accelerare i programmi di prevenzione del rischio sismico e l'efficientamento energetico degli immobili pubblici viene proposto il coinvolgimento dell'Agenzia del Demanio. Tra le altre richieste: il potenziamento della struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive; 260 milioni l'anno per sviluppare un'economia circolare dei rifiuti metallici; un riassetto della Tari "potenzialmente in grado di incidere sulla previsione di entrata per gli Enti locali"; sostegno all'avvio dei centri di preparazione per il riutilizzo; misure anti-inquinamento atmosferico ed elettromagnetico; un intervento sull'obbligo imposto alle imprese per la gestione del fine vita del prodotto immesso sul mercato, "prevenendo e risolvendo un corposo contenzioso".

bab

(RADIOCOR) 15-10-21 17:04:15 (0493)PA,IMM 5 NNNN