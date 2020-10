Legge bilancio: Catalfo, sgravi contributivi per assunzioni giovani

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 ott - In un mercato del lavoro in rapida trasformazione a causa del virus, va stimolato il ricambio occupazionale" facilitando "l'ingresso dei giovani" e agevolando "l'uscita dei lavoratori piu' anziani. In questa ottica, la mia intenzione e' di proporre" per la Manovra "uno sgravio contributivo per l'assunzione dei giovani, allargare la platea del contratto di espansione (riducendo il requisito dimensionale delle imprese da 1.000 a 500 ai fini dell'accesso), introdurre un meccanismo di staffetta generazionale, rinnovare Ape sociale - allargando la platea dei beneficiari anche a chi non ha percepito la NASpI - e prorogare Opzione Donna". Lo scrive su Fb il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, spiegando che nel pacchetto ci sara' anche "il pieno riconoscimento della copertura previdenziale ai lavoratori in part-time verticale".

