Legge bilancio: Catalfo, proroga cig Covid e aiuti a turismo e spettacolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 ott - "In questi giorni siamo al lavoro sulle misure che entreranno nella legge di Bilancio. Una legge di Bilancio che dovra' necessariamente tenere conto del protrarsi dell'emergenza epidemiologica. Come ministro del Lavoro, cosi' com'e' gia' avvenuto per i decreti varati nei mesi scorsi, la priorita' e' continuare a sostenere lavoratori e imprese, soprattutto nei settori piu' colpiti dalla pandemia. Per questo, fra i principali interventi ci saranno la proroga della cassa integrazione Covid-19 e delle misure di sostegno al reddito per stagionali, intermittenti e lavoratori del turismo e dello spettacolo". Lo scrive su Fb il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo.

