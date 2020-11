Legge bilancio: Catalfo, fondo da 500 milioni per le politiche attive

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 nov - "Nella Legge di Bilancio istituiremo un fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale di 500 milioni. Mai come adesso e' fondamentale investire in questo senso e, piu' in generale, in capitale umano". Lo ha detto il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, intervenendo al convegno nazionale degli Avvocati giuslavoristi. "Dobbiamo facilitare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, anche migliorando la connessione fra percorsi formativi e mercato stesso. Ho presentato un progetto specifico su questo nell'ambito del Recovery fund. Gia' nella Legge di Bilancio prevedremo sgravi contributivi al 100% per le assunzioni di under 35 con contratti stabili o di apprendistato", ha detto in vista della presentazione della Manovra in Parlamento.

bab

(RADIOCOR) 12-11-20 19:43:20 (0722)PA 5 NNNN