Legge bilancio: Castelli, ci sara' pacchetto norme per Enti locali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 ott - "Crescono i pagamenti del 21%, i bandi del 57,6% e il Ppp del 101%.

Ifel-Cresme hanno elaborato i dati di monitoraggio che Siope rileva per il ministero dell'Economia e il quadro relativo ai nove mesi certifica che funziona il partenariato pubblico-privato e le politiche messe in campo per favorire gli investimenti a livello locale". Lo afferma il vice ministro dell'Economia Laura Castelli, che ha lavorato "fianco a fianco con gli Enti locali per rimettere in moto una macchina che si era fermata negli anni dell'austerity.

Abbiamo trasferito risorse, sin dalla Legge di Bilancio 2019 e sbloccato il turnover del personale, li abbiamo sostenuti durante la pandemia. E con le risorse del Pnrr i risultati saranno ancora piu' plastici. Nella prossima Legge di Bilancio proseguiro' in questa direzione, con un pacchetto di norme, a cui ho lavorato in questi mesi, che continueranno a potenziare il mondo degli Enti Locali", conclude.

bab

(RADIOCOR) 15-10-21 13:30:06 (0324)PA 5 NNNN