Legalita': assegnati riconoscimenti XII edizione Premio Giorgio Ambrosoli -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 giu - Infine, le menzioni speciali sono andate a Claudia Salvestrini, Direttrice del Consorzio Polieco che ha trasformato il suo ruolo manageriale in un presidio di denuncia sistematica delle rotte illegali dei rifiuti plastici; a Vincenzo Francomano, imprenditore edile operante a Como caduto nel mirino di esponenti della criminalita' organizzata ma che ha rifiutato di piegarsi; alla giornalista d'inchiesta Amalia De Simone; al professionista e manager pubblico a Trapani Fulvio Manno, a Silvia Curione, magistrato in forza alla Procura della Repubblica di Taranto; ad Alessandra Dolci, magistrato della Procura di Milano e per anni alla guida della Direzione Distrettuale Antimafia milanese; alla Fai (Federazione Antiracket Italiana) e a Don Angelo Cassano, parroco a Bari e referente di Libera in Puglia.

L'edizione di quest'anno vanta i nuovi patrocini dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani e di Unioncamere, che si aggiungono a quelli tradizionali di Regione Lombardia, del Comune di Milano, della Citta' Metropolitana di Milano, della Camera di Commercio di Milano, oltre al sostegno di Confcommercio, mentre Piccolo Teatro - Teatro d'Europa e' lo storico partner.

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(RADIOCOR) 15-06-26 17:31:03 (0538) 5 NNNN