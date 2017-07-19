Legacoop: Urso, economia cooperativa alleato strategico per politica industriale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 ott - "Le nostre politiche industriali di sostegno alle imprese considerano l'economia cooperativa un alleato strategico per rafforzare le filiere produttive nazionali e promuovere un'innovazione che non lasci indietro nessuno". Cosi' Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy , in una lettera inviata a Legacoop in occasione della Biennale dell'economia cooperativa. "Il modello cooperativo rappresenta un pilastro del tessuto produttivo italiano grazie alla sua capacita' di coniugare competitivita' di mercato e solidarieta', sviluppo economico e coesione sociale - scrive Urso -. I temi al centro di questa edizione della Biennale toccano il cuore della nostra agenda strategica: il ricambio generazionale, la valorizzazione del capitale umano, l'impatto delle nuove tecnologie e il presidio delle aree interne". "L'impegno delle istituzioni e' quello di assicurare un quadro normativo ed economico idoneo a valorizzare la specificita' costituzionale della cooperazione, anche attraverso il disegno di legge in esame alla camera, frutto dell'intenso lavoro di confronto con le associazioni, che dopo oltre vent'anni modernizza la normativa sulla vigilanza sugli enti operativi e mutualistici", conclude il ministro.

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(RADIOCOR) 10-10-26 12:24:00 (0210) 5 NNNN