Lear: Uilm, Regione Piemonte sia incisiva, centrali ammortizzatori e riqualificazione lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 ott - "Alla Regione Piemonte abbiamo chiesto di essere piu' incisiva sulla vertenza Lear. Sara' importante dare continuita' alla proposta di utilizzare un ammortizzatore sociale abbinato a percorsi di riqualificazione professionale delle lavoratrici e dei lavoratori". Lo hanno detto Luigi Paone, segretario generale Uilm Torino, e Antonio Iofrida, responsabile Lear per la Uilm, commentando l'incontro tra sindacati e Regione per la questione della crisi Lear di Grugliasco, azienda dell'indotto automotive torinese che produce sedili ormai solo per il marchio Maserati. "Sara' fondamentale coinvolgere non solo gli addetti Lear, ma anche i tanti lavoratori delle aziende automotive torinesi in crisi. Il 30 ottobre sara' una data fondamentale, perche' al tavolo ministeriale dovremo capire se realmente c'e' l'interessamento di qualche soggetto industriale che faccia partire il progetto della reindustrializzazione", hanno detto Paone e Iofrida, sottolineando che "ancora piu' importante la data del 18 ottobre, con lo sciopero nazionale del settore automotive, per chiedere al Governo un cambio di passo nelle politiche industriali del comparto".

Ars

