Lear: Chiorino (Piemonte), trovare soluzioni per tutelare lavoratori e stabilimento

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 ott - "Ci siamo riuniti oggi con i sindacati e le Rsu per analizzare approfonditamente la situazione legata alla crisi di Lear a seguito del tavolo ministeriale e in previsione della prossima riunione del tavolo nazionale. Il nostro obiettivo - condiviso - e' quello di valutare tutte le opzioni e individuare i possibili interventi per trovare una soluzione che tuteli i lavoratori e il futuro dello stabilimento".

Lo ha dichiarato Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte, commentando l'incontro avvenuto con i sindacati per la questione della crisi Lear di Grugliasco, azienda dell'indotto automotive torinese che produce sedili ormai solo per il marchio Maserati. "C'e' un'assoluta unita' di intenti sulla necessita' di sostenere i potenziali investitori interessati a rilevare l'azienda, con l'obiettivo di garantire la continuita' manifatturiera e preservare un settore strategico per il nostro territorio, ma siamo pronti a mettere in campo ogni misura a tutela dei lavoratori Lear e delle loro famiglie', ha detto Chiorino.

