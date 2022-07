Lazio: Zingaretti, con Anci per garantire parita' di genere nelle giunte comunali

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 lug - Garantire e rafforzare la parita' di genere nelle giunte dei Comuni del Lazio, e' questo il principale obiettivo delle linee di indirizzo del Protocollo d'Intesa tra Regione Lazio e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani del Lazio approvate dalla Giunta regionale del Lazio su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunita', Enrica Onorati, di concerto con l'Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, Valentina Corrado e l'Assessore Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale, Claudio di Berardino. 'Come Regione sosteniamo da sempre la partecipazione attiva delle donne alla vita politica e amministrativa nel nostro territorio, e lo facciamo con azioni capaci di incidere realmente nelle dinamiche tese al pieno raggiungimento della parita' di genere. In questo caso abbiamo scelto di puntare su uno strumento premiante le "Certificazione di genere", che attribuisce una maggiorazione del punteggio, fino al 5%, ai fini della formazione della graduatoria finale dei bandi regionali. Quindi uno strumento capace di premiare le amministrazioni piu' virtuose, garantendo un vantaggio competitivo rispetto alle amministrazioni non in regola con i criteri fissati dalla normativa Nazionale', ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Dca

(RADIOCOR) 15-07-22 15:10:28 (0397)PA 5 NNNN