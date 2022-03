Lazio: Zingaretti, con 89 mln ok a piano regionale Programma Garanzia Occupabilita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 mar - 'Si tratta di un grande passo in avanti nelle politiche per l'occupazione nel Lazio'. Con queste parole il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha annuncia l'approvazione lo scorso 25 febbraio 2022 da parte della giunta regionale del Piano di Attuazione Regionale (Par) del Programma Garanzia di Occupabilita' dei Lavoratori (GOL): 89 milioni di euro messi a disposizione nel 2022 per creare nuovi posti di lavoro e nuovi servizi. Il Programma GOL si inserisce nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con una dotazione finanziaria per il 2022 pari a 83,7 milioni di euro, a cui sono state aggiunte, in una logica di programmazione unitaria, circa 5,3 milioni a valere sull' Fse+ per finanziare le misure dei Tirocini e della Formazione per i lavoratori dipendenti di imprese in crisi, si arriva cosi' a una dotazione complessiva del Piano per il Lazio pari a oltre 89 milioni di euro.

