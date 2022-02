Lazio: welfare, fino a 1.000 euro per figli cassaintegrati a zero ore

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 feb - Un contributo fino a 1000 euro per aiutare i figli dei lavoratori in difficolta' con l'acquisto di testi e materiale per scuola o universita', connessione wifi e tecnologia hardware e software. Sono queste alcune delle misure contenute nel bando pubblicato dalla Regione Lazio per aiutare i lavoratori che durante il 2021 hanno vissuto un periodo di difficolta' economica e sono stati sospesi dal rapporto di lavoro a zero ore con ammortizzatori sociali. Ad annuncialo e' il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. 'Ancora una volta abbiamo voluto mettere al centro delle politiche educative e formative le persone e le loro famiglie - ha detto Zingaretti - con tutti gli effetti positivi in termini di crescita per l'economia e per la collettivita', che ne derivano. Con questo bando, infatti, diamo ai genitori un aiuto concreto per garantire ai propri figli la possibilita' di svolgere in serenita' il proprio percorso scolastico e universitario. E allo stesso tempo diamo ai lavoratori e alle lavoratrici senza figli, l'opportunita' di investire nella formazione per rafforzare le proprie competenze con la possibilita' di frequentare corsi di formazione e master universitari'.

