Lazio: via a progetto di rilancio del lago di Capo d'Acqua

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - Il Consorzio di bonifica Valle Liri di Cassino (Frosinone) ha presentato, a Castrocielo, il progetto di rilancio del lago di Capo d'Acqua. I lavori - del costo di 9 milioni di euro riguarderanno le sorgenti di Capo D'Acqua. Lo segnala l'Anbi (associazione dei consorzi di bonifica), informando che il finanziamento arriva dalla Regione Lazio e dal ministero dell'Agricoltura. L'obiettivo del progetto e' la stabilizzazione ecologica e volumetrica del Monumento Naturale Aquinum, incrementando la capacita' di invaso di 17mila metri cubi.

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