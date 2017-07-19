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            Lazio: via a progetto di rilancio del lago di Capo d'Acqua

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - Il Consorzio di bonifica Valle Liri di Cassino (Frosinone) ha presentato, a Castrocielo, il progetto di rilancio del lago di Capo d'Acqua. I lavori - del costo di 9 milioni di euro riguarderanno le sorgenti di Capo D'Acqua. Lo segnala l'Anbi (associazione dei consorzi di bonifica), informando che il finanziamento arriva dalla Regione Lazio e dal ministero dell'Agricoltura. L'obiettivo del progetto e' la stabilizzazione ecologica e volumetrica del Monumento Naturale Aquinum, incrementando la capacita' di invaso di 17mila metri cubi.

            Fro.

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            (RADIOCOR) 11-07-26 10:00:54 (0146)INF 5 NNNN

              
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            S.S. Lazio 1,76 +5,39 17.35.12 1,63 1,80 1,675


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