Lazio: via a progetto di rilancio del lago di Capo d'Acqua -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - L'intervento prevede l'impermeabilizzazione del fondo e l'integrazione dei pozzi d'emergenza drenanti: una complessa opera di ingegneria ambientale, che e' stata sviluppata per arginare le fasi di magra estrema, che hanno interessato l'area. Oltre a cio', verra' modernizzata l'infrastruttura di rete a valle, puntando all'efficientamento energetico con la creazione di una mini-centrale elettrica. Alla presentazione ha partecipato, tra gli altri, l'Assessore Agricoltura Regione Lazio, Giancarlo Righini.
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(RADIOCOR) 11-07-26 10:03:54 (0148)INF 5 NNNN
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