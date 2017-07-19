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            Lazio: via a progetto di rilancio del lago di Capo d'Acqua -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 lug - L'intervento prevede l'impermeabilizzazione del fondo e l'integrazione dei pozzi d'emergenza drenanti: una complessa opera di ingegneria ambientale, che e' stata sviluppata per arginare le fasi di magra estrema, che hanno interessato l'area. Oltre a cio', verra' modernizzata l'infrastruttura di rete a valle, puntando all'efficientamento energetico con la creazione di una mini-centrale elettrica. Alla presentazione ha partecipato, tra gli altri, l'Assessore Agricoltura Regione Lazio, Giancarlo Righini.

            Fro.

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            (RADIOCOR) 11-07-26 10:03:54 (0148)INF 5 NNNN

              
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            S.S. Lazio 1,76 +5,39 17.35.12 1,63 1,80 1,675


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