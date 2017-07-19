Lazio: verso accordo con Cdp da 50 milioni di euro per l'housing

Mutui a enti locali a tasso agevolato (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 8 mag - 'E' in corso di definizione un accordo con Cassa depositi e prestiti che consentira' di mettere a disposizione una dote di almeno 50 milioni di euro per finanziare progetti di edilizia sociale promossi principalmente da enti locali, ma anche da privati, attraverso mutui a tasso agevolato'. Lo ha anticipato l'assessore alle Attivita' produttive Roberta Angelilli nel corso della presentazione, questa mattina a Roma, della delibera approvata dalla giunta che stanzia 44,2 milioni di euro per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'accordo con Cdp prevede che la regione Lazio contribuisca con 30 milioni (provenienti dai fondi riprogrammati Por Fsr 2021-27) mentre Cassa arriveranno 'almeno 20 milioni di euro'. 'Si tratta di un progetto pilota al quale stanno lavorando da tempo regioni e Cassa depositi e prestiti', ha riferito Angelilli - e che sara' definito nei prossimi giorni con la regione Lazio'.

Fro.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 08-05-26 14:35:08 (0447)PA,IMM 5 NNNN