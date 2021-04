Lazio: urbanistica, approvato nuovo piano territoriale paesistico regionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 apr - Approvato il nuovo Piano territoriale paesistico regionale del Lazio, secondo lo schema di accordo con il Ministero dei Beni Archeologici, Culturali e Turismo. Rispetto al Piano adottato del 2007, il nuovo Ptpr interviene solo sul territorio vincolato, come beni del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico tutelati per legge, e sostituisce completamente i precedenti Piani Territoriali Paesistici, dotando il Lazio di un unico strumento di gestione del territorio. La sua rappresentazione e' sulla base cartografica del 2014 ed e' frutto della co-pianificazione con il Mibact avviata dal 2013. Il Ptpr, inoltre, riconosce la multifunzionalita' nelle aree agricole, mentre per tutte le altre identita' paesaggistiche vengono garantite chiarezza normativa e semplificazione amministrativa. In particolare, il nuovo Piano esclude la necessita' dell'autorizzazione paesaggistica negli interventi volti al recupero e alla riqualificazione di aree compromesse o degradate, nelle opere di bonifica e ripristino ambientale, nei lavori di completamento e adeguamento dei servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. Ora i Comuni del Lazio avranno due anni di tempo per adeguarsi.

Dca

