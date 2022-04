Lazio: turismo, ok commissione Bilancio a modifiche norme settore - FOCUS -5

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 apr - Delle tre proposte emendative dell'assessorato al Bilancio, una riguarda le disposizioni finanziarie (articolo 44) e prevedono uno stanziamento per il triennio 2022-2024 di 7,134 milioni di euro, cosi' ripartiti: 5,034 milioni per il 2022 (di cui 4,534 in parte corrente e 500mila in conto capitale); 2 milioni di euro per il 2023 (di cui 1,95 in parte corrente e 50 mila euro in conto capitale); 100mila euro in parte corrente per il 2024. Gli altri due emendamenti approvati in commissione Bilancio riguardano la possibilita' di provvedere con successiva legge regionale alla costituzione di una fondazione di partecipazione denominata DMO (Destination Management Organization) per le attivita' connesse all'organizzazione turistica regionale, al posto della gia' prevista societa' e l'inserimento all'interno della legge regionale 13/2007 della clausola di valutazione degli effetti finanziari.

Dca

(RADIOCOR) 13-04-22 13:49:38 (0392)PA 5 NNNN