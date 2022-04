Lazio: turismo, ok commissione Bilancio a modifiche norme settore - FOCUS -4

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 apr - Da segnalare anche quelle norme che, come detto, sono finalizzate al completamento del percorso tracciato dalla Legge Delrio e, in prima attuazione nel Lazio, dalle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge di stabilita' regionale 2016, che avevano attribuito alla Regione l'esercizio delle funzioni non fondamentali in materia di turismo gia' esercitate dalla Citta' metropolitana di Roma Capitale e dalle Province, nelle more dell'approvazione della disciplina relativa al conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi in capo agli enti predetti. E proprio in questa direzione vanno alcune novita': l'attribuzione delle funzioni a Roma Capitale ed ai Comuni; le attivita' di vigilanza e controllo attribuite ai Comuni ed alla gestione delle sanzioni amministrative; le modifiche concernenti le attivita' amministrative attribuite sempre ai Comuni in relazione alle agenzie di viaggio e agli stabilimenti balneari.

