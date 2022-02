Lazio: turismo, intesa tra Regione e parti sociali su lavoro e sviluppo - FOCUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 feb - La Regione Lazio e le parti sociali hanno sottoscritto oggi nella sede della Giunta regionale il protocollo d'intesa in tema di lavoro e sviluppo nel turismo, con la realizzazione di un piano d'interventi per la promozione e valorizzazione della qualita' del lavoro nel settore turistico del territorio laziale. All'evento erano presenti: l'assessore al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Personale e Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino, l'assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Universita', Ricerca, Start - Up e Innovazione, Paolo Orneli e l'Assessora al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, Valentina Corrado. Hanno partecipato inoltre: Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs, Cgil Roma e Lazio, Cisl Lazio, Uil Roma e Lazio, Unindustria, Federalberghi, Confcommercio, Confesercenti e Cna.

