Lazio: turismo, intesa tra Regione e parti sociali su lavoro e sviluppo - FOCUS -5

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 feb - 'Il metodo di collaborazione con le parti sociali utilizzato per creare il protocollo d'intesa su lavoro e turismo e' la chiave per uscire dalla crisi. Questo protocollo e' importante perche' mette al centro la qualita' del lavoro del settore. Non ci fermiamo, dopo il protocollo stiamo avviando la programmazione che vale dal 2021 al 2027 quasi 7 miliardi di euro e dentro questa programmazione il turismo ha un ruolo centrale. Ora stiamo varando nuove misure per far ripartire e rendere piu' competitivo il settore turistico. Ci sara' una misura per aiutare le imprese a ripatrimonializzare, ci sara' una misura presentata da Zingaretti nei prossimi giorni per sostenere il settore del wedding, misure che vareremo nelle prossime settimane che riguarderanno la digitalizzazione per l'innovazione del sistema produttivo e per l'internazionalizzazione. Inoltre ci sara' un fondo di 40 milioni per la ristrutturazione degli alberghi, misura strutturale che stiamo mettendo per favorire l'ammodernamento del settore e il reinserimento nella competitivita''. Ha sottolineato l'assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Universita', Ricerca, Start-up e Innovazione, Paolo Orneli.

