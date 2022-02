Lazio: turismo, intesa tra Regione e parti sociali su lavoro e sviluppo - FOCUS -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 feb - 'Il protocollo d'intesa "Lavoro e sviluppo nel turismo" e' stato un importante lavoro di squadra. Il metodo di collaborazione utilizzato potrebbe essere una pratica ampliata anche ad altre Regioni non solo al Lazio. Ora pero' serve una partecipazione attiva di tutti per far si che si attui il protocollo. Il filo conduttore e' la qualita' del lavoro non solo dei lavoratori, ma anche delle imprese. Se non cogliamo questo obbiettivo credo sara' un problema. Inoltre c'e' il tema della formazione che ha un ruolo importante. Proprio entro fine mese uscira' un bando sulla formazione dei lavoratori, perche' riqualificare i ruoli serve per trovare nuove opportunita' occupazionali. Abbiamo siglato un verbale con le organizzazioni sindacali per sostenere i lavoratori con cassa integrazione a zero ore nel 2021, continua quindi l'aiuto da parte della Regione Lazio, ma dobbiamo continuare a collaborare con il governo per migliorare la situazione, dobbiamo continuare a interloquire direttamente con i ministri e allo stesso tempo lavorare sui tavoli delle regioni al fine di ampliare provvedimenti di aiuto per i lavoratori e per le imprese'. Ha spiegato Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e Nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale.

Dca

(RADIOCOR) 01-02-22 15:16:45 (0417)PA 5 NNNN