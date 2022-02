Lazio: turismo, intesa tra Regione e parti sociali su lavoro e sviluppo - FOCUS -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 feb - Il protocollo potenzia il ruolo dei Centri per l'Impiego per facilitare l'integrazione tra i servizi del lavoro pubblici e sportelli gestiti dall'ente bilaterale di riferimento. E' prevista la formazione e riqualificazione delle lavoratrici e dei lavoratori inseriti in percorsi di politica attiva del lavoro sperimentando la misura inserita nel Patto Politiche Attive del Lavoro "Reddito del cittadino in formazione".

L'intesa contrasta il dumping contrattuale attraverso la promozione dei contratti leader al settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative, anche attraverso premialita' specifiche e condizioni di accesso alle misure di sostegno finanziate dalla Regione Lazio. Si punta al mantenimento dei livelli occupazionali attraverso la messa in atto di tutte le azioni utili anche attraverso clausole di salvaguardia previo accordo tra le parti o incentivi alle aziende che non procedono a licenziamenti nel settore e che scelgono di mantenere la gestione diretta di tutti i propri servizi e nel caso abbiano deciso di affidare a terzi uno o piu' servizi ovvero nel caso di cambio di appalto, garantiscano: la tutela occupazionale. Una campagna di informazione e promozione delle iniziative a sostegno del settore e delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.

