Lazio: Troncarelli, 2,9 mln per servizi educativi per l'infanzia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 mag - Apertura di nuovi servizi educativi integrativi comunali; riqualificazione di edifici scolastici pubblici; costruzione di nuove strutture pubbliche per realizzare "Poli per l'infanzia"; avvio di nuove Sezioni Primavera comunali. Sono alcune delle finalita' da perseguire con gli oltre 2,9 milioni stanziati dalla Regione Lazio nell'ambito della programmazione delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni, per l'annualita' 2021, che si vanno ad aggiungere alle precedenti risorse erogate, per un complessivo di 27 milioni. 'Gia' ad agosto 2021 siamo intervenuti con la prima quota di ripartizione delle disponibilita' del Fondo nazionale - spiega l'assessore alle Politiche sociali, welfare, beni comuni e Asp Alessandra Troncarelli - Con oltre 24 milioni abbiamo abbattuto i costi delle rette, aiutando le famiglie ad assicurare percorsi educativi di qualita' ai loro figli; abbiamo investito sulla formazione continua del personale educativo e incentivato la riqualificazione degli edifici di proprieta' pubblica destinati ai servizi di scuola dell'infanzia e asili nido.

Oggi, con questi ulteriori 2,9 milioni, proseguiamo nella promozione, sul territorio regionale, di un sistema integrato di servizi educativi per la prima infanzia quantitativamente e qualitativamente omogeneo'.

Dca

(RADIOCOR) 10-05-22 15:02:01 (0405)PA 5 NNNN