Lazio: stem e parita' di genere, Consiglio approva la legge - FOCUS -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 feb - 'Il futuro dipendera' dalla capacita' di orientare le ragazze a un percorso scolastico coerente con le proprie attitudini'", ha detto la consigliera segretaria dell'Ufficio di presidenza Michela Di Biase. 'L'esempio di grandi donne nella scienza e' li' a dimostrare la strada che le donne possono compiere in questi ambiti del sapere - ha aggiunto Di Biase - in contrasto col falso mito per cui le ragazze non sarebbero portate per le materie scientifiche. Se e' vero che lo studio di questo tipo di materie facilita la ricerca del posto di lavoro, e' purtroppo anche vero che in questi settori le donne ricevono ancora retribuzioni inferiori a quelle maschili', ha detto Di Biase.

