Lazio: stanziati oltre 20,5 mln per spettacolo dal vivo e promozione culturale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - La Regione Lazio rafforza il proprio impegno sulla cultura con l'approvazione del Programma Operativo Annuale 2026, che stanzia oltre 20,5 milioni di euro per sostenere lo spettacolo dal vivo e la promozione culturale su tutto il territorio. 'Questo non e' solo un investimento economico, ma una scelta politica precisa: rimettere la cultura al centro delle politiche pubbliche, riconoscendole un ruolo strategico nello sviluppo del Lazio, nella creazione di lavoro e nella costruzione di comunita' piu' coese e inclusive', dichiara l'assessore alla Cultura, alle Pari Opportunita', alle Politiche Giovanili e della Famiglia, al Servizio Civile della Regione Lazio, Simona Baldassarre.

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