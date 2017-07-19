Lazio: stanziati 400mila euro per l'erosione costiera Pomezia -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mar - 'Ringrazio la disponibilita' dell'assessore Fabrizio Ghera che ha concordato la necessita' di avviare un tavolo tecnico per affrontare il problema in modo uniforme su tutto il litorale.
Siamo intervenuti prontamente per mettere in sicurezza quel tratto di litorale ed ora con il supporto della Regione completeremo l'intervento. Non vogliamo piu' limitarci a tamponare: vogliamo programmare interventi strutturali che possano realmente risolvere o quantomeno mitigare il fenomeno in maniera duratura' commenta il sindaco di Pomezia, Veronica Felici.
com-Dca.
