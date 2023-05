Lazio: sanita', oltre 541 mln per cure domiciliari e telemedicina

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 mag - La Giunta regionale del Lazio presieduta da Francesco Rocca ha approvato la componente 1.2 della Missione 6 Salute del "Piano operativo regionale" in linea con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che prevede uno stanziamento di oltre 541 mln per il potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata (Adi) e il miglioramento dello sviluppo della telemedicina, attuando una piu' efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari. Lo stanziamento, che si divide in 383.175.903 euro provenienti dal Pnrr e 158.884.872 euro assegnati dal Dl 34/2020, ha l'obiettivo di aumentare le prestazioni rese in assistenza domiciliare per prendere in carico il 10% della popolazione di eta' superiore ai 65 anni entro 2026.

