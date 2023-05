Lazio: sanita', oltre 541 mln per cure domiciliari e telemedicina -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 mag - Tra le azioni di sistema previste per centrare l'obiettivo, la centralizzazione a livello aziendale del processo di segnalazione, presa in carico e valutazione del servizio; la riduzione degli accessi al Pronto soccorso al fine di evitare ricoveri non adeguati, attraverso l'individuazione precoce nei setting territoriale e ospedaliero dei soggetti eleggibili ad un percorso di cure domiciliari; la riduzione delle ospedalizzazioni grazie a risposte alternative a domicilio; le dimissioni protette dalle strutture di ricovero, assicurando la continuita' dell'assistenza al domicilio, attraverso percorsi "rapidi" di presa in carico precoce; l'organizzazione di un modello multicanale di erogazione delle cure a domicilio che associ l'erogazione in presenza a quella a distanza; la presa in carico del paziente, assicurando tramite i servizi di telemedicina il costante monitoraggio di parametri clinici, al fine di ridurre il rischio d'insorgenza di complicazioni in soggetti a rischio o affette da patologie croniche; - il miglioramento della qualita' di vita percepita del paziente, delle famiglie e dei caregiver, attraverso interventi di educazione terapeutica per una piu' efficace risposta/autogestione dei bisogni assistenziali.

