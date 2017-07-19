Lazio: Rocca, manovra che guarda al sociale con oltre 200 mln di investimenti

Mai stato cosi' orgoglioso (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 dic - 'Non sono mai stato cosi' orgoglioso di una legge di bilancio da quando sono presidente'. Cosi' il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca acommentando l'approvazione in Consiglio della manovra di bilancio regionale. 'E' la manovra che guarda al sociale, con oltre 200 milioni di investimenti - spiega Rocca - e una manovra che da' una attenzione particolare alla mobilita' a un Tpl che vede un aumento significativo, ma anche uno stanziamento importante di oltre 50 milioni di euro per la metro C e quindi per il completamento di un'opera strategica. E poi tante altre misure cosi' significative. Quindi grazie, grazie davvero a tutta la giunta, in particolar modo, come ho detto all'assessore Righini perche' e' stato un lavoro significativo e questa legge che guarda alla crescita e all'equita' sociale, e' tutto anche di un importante lavoro dietro le quinte'.

