Lazio: Rocca e Angelilli illustrano piano di sviluppo strategico Civitavecchia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 feb - Transizione energetica, rilancio industriale, innovazione e sviluppo del settore logistico: sono queste le priorita' del piano di reindustrializzazione dell'area di Civitavecchia affidato a Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, nominata Commissario straordinario del Governo. La nomina, proposta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e formalizzata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, assegna al Commissario il compito di coordinare il completamento dei progetti di riconversione industriale, accelerare la produzione di energia da fonti rinnovabili, sostenere le imprese, tutelare l'occupazione e attrarre investimenti strategici. Il Piano di lavoro e' stato presentato oggi in Sala Aniene dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e dal neo commissario Roberta Angelilli. Sono intervenuti l'on. Alessandro Battilocchio, Francesco Morgia, direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Raffaele Latrofa presidente dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, la Consigliera regionale Emanuela Mari. Il piano d'azione strategico coinvolgera' l'intero comprensorio industriale, incluse le aree retroportuali e sara' sviluppato in sinergia con il Comune di Civitavecchia, l'Autorita' di Sistema Portuale, Enel, i ministeri competenti, imprese e parti sociali. Il prossimo 11 febbraio Angelilli sara' a Civitavecchia per il primo incontro operativo con tutti gli stakeholder del territorio.

