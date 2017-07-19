Lazio: Rocca e Angelilli illustrano piano di sviluppo strategico Civitavecchia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 feb - 'Gia' dal 2023 e' attivo un tavolo permanente Regione-Mimit sulla riconversione dell'area di Civitavecchia', ha spiegato Angelilli il neo commissario di Governo. 'Per attuare questa profonda ma graduale trasformazione, puntiamo su un combinato di opportunita' amministrative e finanziarie, a partire dalla zona logistica semplifica. La ZLS rappresenta infatti per Civitavecchia una grande opportunita' di semplificazione amministrativa, attrazione investimenti e accesso alle agevolazioni fiscali del credito d'imposta.

Il Presidente Rocca ha inoltre rivolto un appello al comune di Civitavecchia affinche' valuti l'adesione al Consorzio industriale del Lazio, anche per dare la possibilita' alle imprese del territorio di beneficiare degli fondi previsti dal DPCM contro la deindustrializzazione, che per il Lazio ammontano a 100 milioni di euro. E' prevista inoltre l'apertura di uno Spazio Attivo di Lazio Innova dedicato alla transizione energetica, all'innovazione, alla logistica e alla blue economy'. Inoltre, su impulso della Regione Lazio, il Mimit ha avviato la procedura per le manifestazioni di interesse, con valutazione affidata a Invitalia, per la reindustrializzazione dell'area di Civitavecchia: sono arrivate 29 manifestazioni di interesse per un totale di 48 progetti nei settori della logistica, dell'economia circolare e dell'ICT', ha spiegato Angelilli.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 02-02-26 18:18:14 (0585)PA,INF 5 NNNN