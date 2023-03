Lazio: Rocca, agroalimentare patrimonio economico e culturale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 mar - Anche quest'anno la Regione Lazio e' presente al Vinitaly, con la partecipazione di 63 aziende. 'Il Vinitaly e' la piu' grande manifestazione vinicola a livello nazionale - ha dichiarato il Presidente Francesco Rocca - e il Lazio sara' presente con un padiglione molto importante, di circa 1800 metri quadrati.

Per la nostra Regione e' fondamentale il settore agroalimentare: far conoscere sempre di piu' i nostri prodotti e il lavoro che le nostre aziende stanno portando avanti sul tema della sostenibilita'. L'agroalimentare, infatti, e' uno dei settori-chiave per il Lazio, in quanto rappresenta un patrimonio molto importante non soltanto sotto l'aspetto economico, ma anche culturale. La sfida sara' quella di affacciarsi a nuove quote di un mercato che cuba oltre 4 milioni di euro in Italia', ha concluso Rocca.

Dca

