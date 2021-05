Lazio: ristori regionali da fondi Ue a ambulanti non alimentari - FOCUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 mag - Seicento euro di contributo a fondo perduto ad azienda per rispondere ai fabbisogni di liquidita' delle micro, piccole e medie imprese che operano nella Regione Lazio nell'ambito del commercio su aree pubbliche del settore merceologico non alimentare, penalizzati a causa del Covid-19. Sono i ristori regionali concessi con un avviso approvato da LAZIOCrea, in nome per conto della Regione Lazio, che, adottando una procedura semplificata in ragione dell'urgenza, ha messo a disposizione degli ambulanti la somma complessiva di 1,5 milioni di euro nell'ambito dell'Asse 3 azione 3.3.1 del PO FESR LAZIO 2014-2020. Ammessa, inoltre, la presentazione fino a un massimo di tre richieste di contributo, inoltrate comunque attraverso un'unica istanza, concernenti tre diverse concessioni di posteggio intestate alla stessa impresa commerciale per un contributo massimo complessivo di 1.800 euro.

