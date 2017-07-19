Lazio: risorse garantite e regole semplici per programmazione europea 2028-2034

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 mar - Bilancio chiaro ed adeguato per tutte le Regioni; rispetto delle specificita' regionali nell'attuazione delle priorita' strategiche europee; semplificazione delle regole e riduzione degli oneri amministrativi. Queste le priorita' indicate dalla vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli al vicepresidente esecutivo della Commissione Europea e responsabile delle Politiche di Coesione Raffaele Fitto, a Bruxelles, in occasione del vertice tra le Regioni aderenti a Power Regions of Europe sul tema della politica di coesione 2028-2034. 'Sosteniamo pienamente il position paper delle Power Regions of Europe - ha dichiarato Angelilli - Le sfide geopolitiche ed economiche richiedono una risposta europea piu' forte, senza compromettere ne' indebolire il ruolo centrale delle regioni. La politica di coesione deve diventare piu' efficiente e concreta, nel pieno rispetto del principio di sussidiarieta', garantendo che le politiche europee rimangano vicine a cittadini, imprese e territori.

Serve una risposta europea piu' forte alle sfide geopolitiche ed economiche'. Tre sono i punti fondamentali evidenziati dalla Regione Lazio: un quadro finanziario chiaro e garantito; autonomia delle Regioni con l'Europa che definisce le priorita' strategiche; regole chiare e semplici.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 04-03-26 16:50:33 (0633)PA,FONUE 5 NNNN