Lazio: ripartono lavori per messa in sicurezza idraulica fosso di Pratolungo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - Dopo anni di stop e un lungo iter amministrativo, ripartono i lavori per la messa in sicurezza idraulica del fosso di Pratolungo, nell'area della via Tiburtina, all'altezza del Grande Raccordo Anulare. Un intervento strategico per ridurre il rischio di esondazioni e proteggere un'area caratterizzata dalla presenza di numerose attivita' artigianali, commerciali e industriali. L'opera ha oggi un valore complessivo di circa 20 milioni di euro, con una copertura finanziaria assicurata attraverso fondi di bilancio dedicati, risorse FSC e fondi regionali. 'Abbiamo lavorato con grande determinazione per superare le difficolta' tecniche, giuridiche e finanziarie e consentire la ripartenza di un'opera strategica per la sicurezza del territorio.

Le risorse inizialmente disponibili non sarebbero state sufficienti, per questo, come Regione Lazio abbiamo lavorato per reperire i finanziamenti necessari', ha dichiarato l'assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilita' e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 12-09-26 16:10:47 (0373)PA,IMM,INF 5 NNNN