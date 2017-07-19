Lazio: ripartono lavori per messa in sicurezza idraulica fosso di Pratolungo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - 'Crediamo fortemente nelle potenzialita' di quest'area, dove esiste gia' un tessuto imprenditoriale rilevante e un potenziale sviluppo industriale importante. La messa in sicurezza rappresenta quindi anche un'opportunita' per valorizzare il territorio, recuperare spazi e strutture e creare nuove condizioni di sviluppo per un quadrante della citta' di Roma che e' vitale per tutta la Regione Lazio. E non solo: questa realizzazione e' propedeutica alla realizzazione del nuovo sistema fognario della zona, al quale sta lavorando l'assessore Ornella Segnalini', ha aggiunto l'assessore Manuela Rinaldi.

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