Lazio: Righini, parifica Corte conti risultato storico solidita' conti Regione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 lug - 'La parifica del rendiconto 2025 da parte della Corte dei conti rappresenta una notizia straordinaria per la Regione Lazio e una certificazione autorevole del grande lavoro svolto in questi anni per riportare ordine, equilibrio e solidita' nei conti regionali'. Lo dichiara l'assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini, commentando il giudizio di parifica espresso dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 'La magistratura contabile - prosegue Righini - riconosce il rispetto degli equilibri di finanza pubblica e fotografa una Regione con indicatori economico-finanziari estremamente positivi. Ancora piu' significativo e' il fatto che il rendiconto certifica l'azzeramento di tutti i disavanzi, il rafforzamento degli accantonamenti a garanzia della stabilita' del bilancio e una parte disponibile positiva del risultato di amministrazione. Si tratta di un traguardo storico che conferma come la strada della prudenza, del rigore e della responsabilita' amministrativa sia quella giusta'. 'Questo risultato consolida definitivamente la tenuta dei conti regionali, assicura una piena copertura degli equilibri di bilancio e rafforza la capacita' della Regione di programmare con maggiore solidita' finanziaria le proprie politiche e i propri investimenti. E' un cambio di passo che restituisce stabilita' e affidabilita' all'amministrazione regionale', conclude Righini.

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