Lazio: Righini, con questa manovra neanche un euro in piu' di tasse prossimo anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 dic - 'Oggi il Consiglio Regionale ha approvato due misure fondamentali per il futuro della Regione Lazio: la Legge di Stabilita' e la Legge di Bilancio per il 2026. Un risultato significativo di questa manovra e' l'accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali su Irpef e Irap, frutto di un confronto serio e responsabile. La manovra fiscale permettera' a tutti i cittadini della Regione Lazio di non pagare neanche un euro in piu' di tasse nel corso del prossimo anno'. Cosi' l'assessore al Bilancio della Regione Lazio Giancarlo Righini, commentando l'approvazione della manovra di bilancio regionale. 'Abbiamo scelto la strada del dialogo per costruire una politica fiscale piu' equa, capace di tutelare i redditi medio-bassi, sostenere il lavoro e accompagnare lo sviluppo delle imprese e del Terzo settore - dice Righini - Allo stesso tempo, Fondo per la Coesione Regionale dal valore di 486 milioni di euro sara' destinato ai nostri comuni: i Sindaci della Regione Lazio avranno cosi' la possibilita' di attuare interventi di manutenzione preziosi a beneficio delle comunita' locali. Infine, e' fondamentale evidenziare che queste due misure consentono di incrementare la spesa per servizi sociali da 98 a 207 milioni di euro senza creare pero' nuovo debito. Ringrazio tutto il Consiglio regionale e in particolare la maggioranza per il lavoro svolto e per aver condiviso una visione chiara e responsabile. La Regione Lazio da oggi sara' quindi piu' moderna, piu' efficiente e piu' Europea', conclude l'assessore.

