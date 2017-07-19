Lazio: Righini, 2 mln in piu' per area Stellantis di Piedimonte San Germano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - 'Con l'approvazione di un emendamento alla proposta di legge n.259 sui debiti fuori bilancio, la Regione Lazio ha disposto un incremento di 2 milioni di euro, per l'annualita' 2026, delle risorse destinate alla legge regionale n.46 del 2002, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente le politiche per lo sviluppo e l'occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano'. Lo dichiara l'assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini. 'Si tratta di una scelta concreta e strategica, condivisa anche con la vicepresidente Roberta Angelilli - prosegue Righini - che nasce anche grazie al lavoro di concertazione portato avanti con l'opposizione, con la volonta' condivisa di sostenere un territorio che sta affrontando una fase complessa sotto il profilo produttivo e occupazionale. L'obiettivo e' accompagnare il rilancio dell'area con strumenti capaci di incentivare investimenti, tutela del lavoro e nuove opportunita' di sviluppo. E' intenzione dell'amministrazione Rocca continuare a mantenere alta l'attenzione sul quadrante industriale del frusinate e sulle ricadute della crisi del comparto automotive, mettendo in campo risorse aggiuntive e misure utili a sostenere imprese, lavoratori e comunita' locali'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 20-05-26 16:55:47 (0594)PA 5 NNNN