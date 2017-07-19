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            Lazio: Righini, 1,8 milioni per manutenzione strade rurali

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 lug - La Regione Lazio, attraverso ARSIAL, mette a disposizione 1,8 milioni di euro per la manutenzione ordinaria delle strade rurali soggette a pubblico transito, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e l'efficienza della viabilita' nelle aree agricole e sostenere concretamente i territori e le comunita' rurali.

            'Con questo intervento mettiamo a disposizione dei territori risorse concrete per intervenire su una rete viaria che riveste un'importanza fondamentale per il nostro sistema agricolo. Le strade rurali non rappresentano soltanto vie di collegamento, ma sono infrastrutture indispensabili per consentire alle aziende agricole di operare in condizioni migliori, garantire l'accessibilita' ai fondi e favorire lo sviluppo economico e produttivo delle aree interne e rurali', dichiara l'assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all'Agricoltura e alla Sovranita' alimentare, alla Caccia e alla Pesca, ai Parchi e alle Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

            com-Dca.

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            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,54 +0,98 16.42.08 1,46 1,61 1,56


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