Lazio: rifiuti, nuova ordinanza per evitare interruzione servizio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 apr - Una nuova ordinanza per la gestione dei rifiuti urbani al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio. L'ha firmata ieri sera il Presidente del Lazio Nicola Zingaretti. 'Dopo l'accordo con l'Abruzzo - ha spiegato Massimiliano Valeriani, assessore regionale al Ciclo dei rifiuti - abbiamo sottoscritto una nuova intesa per sette mesi con la Regione Toscana per garantire il trattamento e lo smaltimento di 13.500 tonnellate di rifiuti raccolte da Ama, mentre i due Tmb E.Giovi di Malagrotta potranno smaltire gli scarti prodotti in un impianto nella provincia di Cesena-Forli''.

Gli operatori delle province di Frosinone e Latina saranno invece autorizzati a servirsi delle discariche di Ecologia Viterbo e Mad di Civitavecchia fino al 30 giugno con la stessa tariffa prevista per quella di Roccasecca al fine di assicurare la gestione dei due Ato provinciali. Tutti gli impianti presenti sul territorio regionale, inoltre, dovranno inviare alla Regione report giornalieri sui quantitativi di rifiuti lavorati, mentre l'Arpa Lazio verifichera' il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'ordinanza.

'Un capitolo specifico - ha detto Valeriani - riguarda la societa' Ama e il Comune di Roma con l'obiettivo di assicurare la sostenibilita' del sistema di gestione dell'intero ciclo dei rifiuti della Capitale. Nello specifico dovranno attivarsi per sottoscrivere ulteriori accordi con operatori del settore presenti nelle altre regioni italiane per far fronte alla mancata autosufficienza impiantistica, dovranno poi provvedere all'avvio della procedura di gara per il conferimento dei rifiuti anche in impianti esteri e procedere infine al completamento del progetto di revamping del Tmb di Rocca Cencia, insieme all'iter amministrativo per il prossimo rinnovo dell'Aia'.

'Il provvedimento regionale - ha concluso l'assessore - ha validita' fino al 30 giugno e mira a garantire l'efficacia e la stabilita' dell'intero ciclo dei rifiuti nel Lazio, scongiurando il rischio di nuove emergenze'.

