Lazio: rifiuti, generale Vadala' nominato commissario per bonifica di Malagrotta

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 feb - Il Consiglio dei ministri ha nominato il generale Giuseppe Vadala' Commissario unico per la messa in sicurezza e la bonifica della discarica di Malagrotta a Roma. In seguito all'accordo fra Governo, Regione e Comune, che ha permesso di avviare le procedure per le operazioni di capping dell'impianto di smaltimento, il neocommissario e' stato ora incaricato di gestire tutte le fasi dell'affidamento e dell'apertura dei cantieri. Il Governo ha messo a disposizione un finanziamento di circa 250 milioni di euro mediante il Fondo Coesione e Sviluppo: per la fine dell'anno dovranno essere completate le progettazioni ed entro il 2025 dovranno concludersi gli interventi di ripristino ambientale.

Dca

(RADIOCOR) 18-02-22 17:18:50 (0466)PA,UTY,FONUE 5 NNNN