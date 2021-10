Lazio: rifiuti, Consulta si fa riferimento a legge regionale del 1998

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 ott - 'Si precisa che nella sentenza emessa oggi dalla Consulta si fa riferimento a una legge regionale del 1998 (legge n. 27/1998) che norma la gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi. Dunque non sussiste alcune riferimento specifico relativamente alla gestione e alla pianificazione del ciclo dei rifiuti, ne' all'individuazione di discariche o termovalorizzatori'. Cosi' in una nota la Regione Lazio in relazione alla sentenza di oggi con cui la Corte costituzionale ha stabilito che le Regioni non possono delegare ai Comuni le funzioni amministrative loro attribuite dallo Stato per la gestione dei rifiuti in base a una scelta allocativa compiuta con il Codice dell'ambiente. Per questo, secondo la Consulta, la Regione Lazio non poteva delegare ai Comuni - come ha fatto con la legge 27/1998 - ne' l'approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione di automobili e rimorchi e dalla rottamazione di macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti e la relativa autorizzazione a realizzare gli impianti ne' l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e relativa autorizzazione alla realizzazione ne', infine, l'autorizzazione ad esercitare l'attivita' di smaltimento e recupero di questi rifiuti.

