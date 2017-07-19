Lazio: ricerca clinica, protocollo tra Regione, Farmindustria e Unindustria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 lug - Promuovere e rafforzare la ricerca clinica, valorizzando la collaborazione tra istituzioni, sistema sanitario, mondo della ricerca e industria farmaceutica. E' questo lo scopo del Protocollo d'intesa triennale sottoscritto da Regione Lazio, Farmindustria e Unindustria Lazio. L'accordo vuole rendere il Lazio sempre piu' attrattivo per gli investimenti in ricerca e sviluppo, migliorando l'efficienza dei processi degli studi clinici. Inoltre, punta a favorire la formazione degli operatori e a sostenere strumenti innovativi come la Real World Evidence e l'Health Technology Assessment (Hta), attraverso un piu' facile accesso ai dati sanitari per uso secondario. Tra gli altri obiettivi, il rafforzamento delle collaborazioni pubblico-private, il coinvolgimento di Irccs, Universita', aziende sanitarie e associazioni dei pazienti, la piena interoperabilita' dei dati. 'Puntiamo a rendere piu' efficiente e coordinato il sistema della ricerca clinica nel Lazio - ha spiegato il presidente della Regione Francesco Rocca -. Vogliamo rendere il Lazio piu' attrattivo per gli investimenti in ricerca e sviluppo, ma soprattutto favorire un accesso piu' rapido dei pazienti alle terapie innovative.

Per questo saranno importanti il Comitato tecnico regionale e la rete dei Clinical Trials Center. La Regione intende svolgere fino in fondo il proprio ruolo di indirizzo e coordinamento'. 'Dove si fa ricerca si cura meglio - ricorda il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani - e questo Protocollo rappresenta un passo concreto per valorizzare le competenze scientifiche e industriali d'eccellenza presenti nel Lazio e rendere il territorio ancora piu' attrattivo per gli investimenti negli studi clinici, in un momento di fortissima concorrenza internazionale che richiede nuove regole per essere competitivi'.

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