Lazio: ricerca clinica, protocollo tra Regione, Farmindustria e Unindustria -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 lug - 'Semplificare i processi, favorire la collaborazione tra gli attori del sistema e utilizzare al meglio dati e nuove tecnologie significa accelerare lo sviluppo delle terapie innovative, consentire ai pazienti di accedervi piu' rapidamente, con effetti positivi sulla formazione dei professionisti sanitari e sull'aumento delle risorse investite dalle aziende', conclude Cattani. Da parte sua il presidente di Unindustria, Giuseppe Biazzo rimarca che il nuovo accordo rappresenta 'un ulteriore passo avanti nel rafforzamento di un ecosistema gia' tra i piu' competitivi del Paese, perche' consolida un modello di collaborazione tra pubblico e privato capace di mettere a sistema istituzioni, sanita', ricerca e imprese, come stiamo facendo con successo anche con il Rome Technopole. Una visione lungimirante - afferma - che rendera' il Lazio ancora piu' attrattivo per gli investimenti in ricerca e sviluppo, rafforzandone il ruolo di riferimento a livello nazionale ed europeo e favorendo, al tempo stesso, un accesso piu' rapido dei pazienti alle terapie innovative. Ora la sfida e' la piena attuazione, traducendo il Protocollo in azioni capaci di rafforzare l'attrattivita' del territorio, favorire nuovi investimenti in ricerca e innovazione e consolidare ulteriormente un settore strategico per l'economia regionale e nazionale. Unindustria e' pronta a fare la propria parte contando sul pieno sostegno delle imprese della filiera'. Il Protocollo prevede un sistema di monitoraggio basato su indicatori chiari: numero di studi clinici attivati, tempi medi di attivazione, pazienti arruolati, studi profit e no profit, attivita' formative realizzate e impatto scientifico e assistenziale. Inoltre, e' in via di istituzione un Comitato tecnico regionale per la promozione e lo sviluppo della sperimentazione clinica.

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