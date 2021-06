Lazio: Regione, nessuna nuova autorizzazione su discarica Monte Carnevale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 giu La Regione non ha competenze sulla scelta delle aree e sulla realizzazione degli impianti: la legge nazionale, infatti, attribuisce solo funzioni di pianificazione e autorizzazione in tema dei rifiuti, mentre l'intero ciclo di raccolta e gestione viene assegnato ai Comuni. Lo ribadisce in una nota la Regione Lazio a proposito del sito di Monte Carnevale destinato a discarica di Roma. L'Amministrazione Raggi - si legge nella nota - ha approvato una delibera di Giunta comunale lo scorso 31 dicembre 2019 con cui veniva individuato il sito di Monte Carnevale per la realizzazione della discarica di Roma. Questo provvedimento e' stato poi trasmesso alla Regione, che ha successivamente avviato, come prevede la legge, la procedura amministrativa per la verifica delle conformita' necessarie e la eventuale concessione delle autorizzazioni previste. Senza la delibera della Giunta capitolina non sarebbe mai potuta iniziare la conferenza dei servizi per il procedimento autorizzatorio dell'impianto di smaltimento a Monte Carnevale. Una conferenza dei servizi che e' stata interrotta e bloccata prima di concludersi, non arrivando a rilasciare alcuna nuova autorizzazione per la discarica di Monte Carnevale.

